Калифорнию «накрыло» новым мощным землетрясением

В южной части американского штата Калифорния произошло новое землетрясение. Как выяснили журналисты «Фразы», эпицентр стихии находился в 17 км к северо-востоку от городка Риджкрест.

Как передает «Корреспондент» со ссылкой на Геологическую службу США, землетрясение магнитудой 6,9 оказалось сильнее предыдущего, которое считают рекордным за последние 25 лет.

Отмечается, что «очаг» стихии залегал на глубине 10 км. Это уже второе землетрясение в этой местности на этой неделе.

По данным пожарной службы города Сан-Бернардино, в результате землетрясения один человек получил незначительные травмы.

Спасатели также сообщили о повреждении домов, находящихся вблизи очага подземных толчков.

«Дома смещены, в их основании образовались трещины, подпорные стены разрушены», ‒ сказано в сообщении.

WATCH: The moment the earthquake was felt at the Morongo Casino in Cabazon, California pic.twitter.com/D5Cj42NHlV — BNO News (@BNONews) 6 июля 2019 г.

Как писала «Фраза», жителей Калифорнии напугали возможным извержением местных вулканов.

Ранее жертвами землетрясения в Польше стали три шахтера.