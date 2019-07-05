На киевской окраине произошла стрельба

Утром пятницы, 5 июля, на улице Маршала Малиновского, 6б в Оболонском районе Киева произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут стреляли.

Как передает «Информатор», неизвестный открыл огонь в сторону машины Opel. Два выстрела пришлись в пассажирскую часть авто. К счастью, в момент стрельбы в нем никого не было.

После стрельбы сюда подошел хозяин автомобиля.

Сейчас идут поиски стрелка и выясняются подробности ЧП.

Как писала «Фраза», в Киеве кавказцы устроили драку со стрельбой, а потом катались по ночному городу с двумя «Наташами».