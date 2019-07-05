В Греции из-за сильного пожара эвакуировали целый остров

На греческом острове Эвбея вспыхнул сильный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за случившегося ЧП власти эвакуировали местных жителей.

Всего остров, где начался лесной пожар, были вынуждены покинуть жители четырех поселков.

В социальных сетях пишут, что запах гари с острова ощущается даже в Афинах и в радиусе почти в сто километров.

Огонь на Эвбея вспыхнул днем четверга, 4 июля. Сейчас его тушат более ста единиц техники, четыре вертолета и пять самолетов.

Как писала «Фраза», в Греции митрополит получил срок за оскорбление геев.

Ранее греческая полиция избила киевских фанатов на матче «Олимпиакос» — «Динамо».