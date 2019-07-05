Во Львове утверждают, что впервые в мире подсчитали количество уличных котов

Во Львове при помощи уникального алгоритма подсчитали количество уличных котов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

В частности, как сообщается, в период со среды, 26 июня, по субботу, 30 июня, во Львове состоялся первый в мире подсчет бездомных кошек по уникальному алгоритму, разработанному совместно с опекунами кошек на базе платформы Animal-ID.info.

Благодаря активному участию опекунов и волонтеров удалось выяснить, что на территории города в данный момент проживает 5992 уличных кота.

Следующим шагом, по задумке организаторов, должна стать разработка городской программы, которая будет иметь целью безопасное сосуществование животных и людей, а также регулирование количества котов на улице гуманным путем.