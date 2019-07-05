«Хотел скрепить отношения»: парень из Запорожья объяснил, зачем поджог свою девушку

Житель Запорожья Виталий Чайковский, который накануне поджег свою девушку, заявил, что сделал это случайно. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом 28-летний подозреваемый сказал во время судебного заседания, где ему избирали меру пресечения.

Как сообщает ТСН, по словам Чайковского, он лишь хотел напугать подругу, облив ее бензином, однако, когда прикурил сигарету, они оба вспыхнули. Как все было, сняли очевидцы, пока другие соседи тушили девушку. Мужчина объяснил: он поссорился с любимой, выпил и решил ее проучить.

«Не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым скрепить отношения эти. Она рядом стояла со мной. Достал сигарету и прикуривал. Мы вспыхнули вдвоем. Снял футболку, помогал гасить ее», — рассказал подозреваемый плача и уверяя, что раскаивается в содеянном.

Тем не менее, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Между тем, по данным издания, 22-летняя Анастасия рассказывала о своих отношениях в соцсетях, выкладывала фотографии, как она счастлива и помолвлена. Одновременно там же признавалась: влюбленные довольно часто ссорились, но так повышали градус эмоций.

Сейчас девушка на грани жизни и смерти в реанимации. Врачи никаких прогнозов не дают. «Состояние крайне тяжелое. Она продолжает находиться в ожоговом шоке. Огромный процент ожога. Ожоги все глубокие. Поражено практически все тело пламенем», — прокомментировал заведующий ожоговым отделением городской больницы Андрей Сех.

Как сообщала «Фраза», 2 июля 2019 года в Запорожье мужчина попытался заживо сжечь свою сожительницу. В результате девушку 1997 года рождения доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы.