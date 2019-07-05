Трамп пообещал установить американский флаг… на Марсе

Президент США Дональд Трамп продолжает фонтанировать «великими» идеями. Как выяснили журналисты «Фразы», в День независимости он дал необычное обещание.

Выступая на форуме «Салют Америке» американский лидер заявил: «Мы собирается обратно на Луну очень скоро, а вскоре за этим установим американский флаг на Марсе».

Как известно, в конце прошлого года Дональд Трамп возобновил американскую Лунную программу.

Как писала «Фраза», под стенами Белого дома сожгли американский флаг. Трамп наблюдал за происходящим в окошко.