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Путин умудрился опоздать на важную встречу в Ватикане

Путин умудрился опоздать на важную встречу в Ватикане

Президент России Владимир Путин опоздал на запланированную встречу с главой Ватикана Папой Римским Франциском. Как выяснили журналисты «Фразы», самолет главы государства приземлился в Риме со значительным опозданием.

Как передает «Страна», «борт № 1» сел в столице Италии аж в 12-58, в то время как визит к понтифику был назначен на 13-00.

По прилету российский президент сразу же отправился в Ватикан. Там его с часу дня у Апостольского дворца (резиденции Папы) ждали личный секретарь Франциска, журналисты и почетная гвардия.

Сообщается, что президент РФ прибыл в Ватикан в 14-07.

В свою очередь, в итальянской столице из-за приезда Путина меры безопасности были значительно усилены. Так, движение транспорта заблокировано в «зеленой зоне», включающей 50 улиц, запрещены акции протеста, контролируется воздушное пространство над Римом.

Сам же президент РФ передвигается в Риме на бронированном лимузине Aurus Senat российского производства.

Как писала «Фраза», Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось.

Ранее сообщалось, что встреча с Путиным стоила известной итальянской актрисе свободы.

Тэги: общество, самолет, Владимир Путин, мир, Рим, встреча, Папа Римский, Ватикан, аэропорт, опоздание, лимузин, Франциск

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