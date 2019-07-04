В США мусоровоз упал с моста прямо на машины

В американском Нью-Джерси произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут мусоровоз рухнул с эстакады прямо на проезжающие автомобили.

По данным местной полиции, в результате инцидента пострадали двенадцать человек.

ДТП произошло перед туннелем Линкольна.

Причиной аварии называют то, что водитель мусоровоза не справился с управлением, превысив при этом скорость.

Как писала «Фраза», под Лос-Анджелесом рухнул боевой истребитель.

Ранее в Нью-Йорке на здание рухнул вертолет. Появилось видео за несколько секунд до аварии.