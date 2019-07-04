В Индии храбрый кот отбил атаку кобры на своих хозяев и детей

В Индии произошел необычный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», тут кот защитил своих хозяев от кобры.

Видео этого уже доступно в сети.

Видно, что ядовитая змея заползла в коридор одного из домов, где ее встретил смелый кот.

После яростной борьбы кот ликвидировал кобру и вытащил ее во двор. На момент ЧП в доме находились дети. Но он спас их.

Во дворе гадину забрали подоспевшие змееловы.

Видео:

Как писала «Фраза», индийский музыкальный YouTube-канал первым в мире набрал сто миллионов подписчиков.

Ранее в Индии автобус рухнул в реку – утонули дети.