В Индии храбрый кот отбил атаку кобры на своих хозяев и детей

В Индии произошел необычный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», тут кот защитил своих хозяев от кобры.
Видео этого уже доступно в сети.
Видно, что ядовитая змея заползла в коридор одного из домов, где ее встретил смелый кот.
После яростной борьбы кот ликвидировал кобру и вытащил ее во двор. На момент ЧП в доме находились дети. Но он спас их.
Во дворе гадину забрали подоспевшие змееловы.
Видео:
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