В Италии началось мощнейшее извержение вулкана: уже сообщается о жертвах

В Италии на острове Стромболи началось мощное извержение вулкана. Как выяснили журналисты «Фразы», тут уже погиб один турист, а другой мужчина попал в больницу с травмами.

Кроме этого, в опасной зоне оказались еще несколько человек. Сейчас продолжаются поиски двух туристов, которых, возможно, накрыло лавой.

Проходит эвакуация и других зевак, пытающихся подобраться к вулкану поближе.

Также на острове фиксируются локальные пожары из-за пепла. Местных жителей просят быть максимально осторожными.

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Как писала «Фраза», Керченский мост может рухнуть из-за вулкана.

Ранее впечатляющее извержение вулкана в Мексике сняли из салона самолета.