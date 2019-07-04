В киевском «Арена Сити» произошел очередной дебош: пьяный посетитель достал ствол

Утром четверга, 4 июля, в киевском ТРЦ «Арена Сити» произошел очередной конфликт. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пьяный посетитель решил достать ствол.

Как передает «Информатор», выпившая компания устроила перепалку с сотрудниками ресторана The Burger, после чего один из клиентов достал пистолет.

К счастью, его успела скрутить охрана – никто не пострадал.

После этого на место ЧП приехала полиция, которая забрала пьяных посетителей для выяснения обстоятельств инцидента.

Как писала «Фраза», кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе.