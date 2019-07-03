Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе

Утром среды, 3 июля, в киевском «Арена Сити» произошла кровавая поножовщина. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадал охранник кафе Linas.

Как передает «Информатор», драку спровоцировали отдыхавшие тут кавказцы.

Сотрудники клуба поведали, что «двое мужчин кавказской национальности отдыхали в ресторане». Когда же «подошло время оплачивать счет, посетители решили уйти, не заплатив».

После этого начался конфликт с охраной, переросший в драку. Один из хулиганов достал нож и ранил охранника в руку.

Посетительница кафе также заявила, что один из кавказцев украл у нее телефон. Она отдыхала с ними накануне.

Выяснилось, что хулиганы находились тут с 1-41 ночи и посидели более чем на 3,7 тысяч гривен.

Как писала «Фраза», в Киеве кавказцы устроили драку со стрельбой, а потом катались по ночному городу с двумя «Наташами».