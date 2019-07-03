Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе

Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе

Утром среды, 3 июля, в киевском «Арена Сити» произошла кровавая поножовщина. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадал охранник кафе Linas.

Как передает «Информатор», драку спровоцировали отдыхавшие тут кавказцы.

Сотрудники клуба поведали, что «двое мужчин кавказской национальности отдыхали в ресторане». Когда же «подошло время оплачивать счет, посетители решили уйти, не заплатив».

После этого начался конфликт с охраной, переросший в драку. Один из хулиганов достал нож и ранил охранника в руку.

Посетительница кафе также заявила, что один из кавказцев украл у нее телефон. Она отдыхала с ними накануне.

Выяснилось, что хулиганы находились тут с 1-41 ночи и посидели более чем на 3,7 тысяч гривен.

Как писала «Фраза», в Киеве кавказцы устроили драку со стрельбой, а потом катались по ночному городу с двумя «Наташами».

Тэги: Киев, общество, ЧП, криминал, новости Украины

Комментарии

Статьи

02.07.19 09:03

Пока на дворе жара, Гройсман нагревает электорат перед выборами

Автор: Александр Карпец

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
03.07.19 09:03

Донбасс обречен на мир, но от этого не легче

Автор: Семен Хавевер

Дайджест

Лети в айти! В IT-школе в Киеве прошёл СКРАМ
02.07.19 17:36

Лети в айти! В IT-школе в Киеве прошёл СКРАМ

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Трюдо назвал Зеленского «храбрым и амбициозным» выбором украинцев

Трюдо назвал Зеленского «храбрым и амбициозным» выбором украинцев
03.07.19 08:07
1543
Последние новости
03.07.19 14:08

Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе
03.07.19 13:52

В Греции священник УПЦ рассказал богословам о последсвиях Томоса
03.07.19 13:51

Активисты обнаружили под Одессой целую живодерню породистых собак
03.07.19 13:10

В Киеве утонула пенсионерка, а мужчина повесился на берегу реки (18+)
03.07.19 12:57

На выборах верующие УПЦ будут голосовать за будущее Церкви, - Запорожский митрополит Лука
03.07.19 12:42

Киевляне массово обнаруживают на своих дверях загадочные знаки
03.07.19 12:24

Непогода в Украине оставила без электричества более полутысячи населенных пунктов
Фото и Видео
Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе
Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе
Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе
Кавказцы устроили кровавый дебош в модном киевском клубе
В Греции священник УПЦ рассказал богословам о последсвиях Томоса
В Греции священник УПЦ рассказал богословам о последсвиях Томоса
В Киеве утонула пенсионерка, а мужчина повесился на берегу реки (18+)
В Киеве утонула пенсионерка, а мужчина повесился на берегу реки (18+)
В Одессе погибла пятилетняя девочка: малышка выпала из окна
В Одессе погибла пятилетняя девочка: малышка выпала из окна
Киевляне задержали ограбившего женщину иностранца
Киевляне задержали ограбившего женщину иностранца
В прудах на Голосеево массово гибнет рыба
В прудах на Голосеево массово гибнет рыба
На одесские пляжи заплыли опасные скаты
На одесские пляжи заплыли опасные скаты
Трюдо назвал Зеленского «храбрым и амбициозным» выбором украинцев
Трюдо назвал Зеленского «храбрым и амбициозным» выбором украинцев
В Южной Америке наблюдали полное солнечное затмение: впечатляющее видео
В Южной Америке наблюдали полное солнечное затмение: впечатляющее видео
На окраине Киева произошло смертельное ДТП (18+)
На окраине Киева произошло смертельное ДТП (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.