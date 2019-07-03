Киевляне задержали ограбившего женщину иностранца

Поздно вечером вторника, 2 июля, в Киеве в районе бульвара Перова произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут иностранец напал на женщину и попытался ее ограбить.

Как передает «Информатор», к ее счастью, мимо проходили неравнодушные киевляне, которые успокоили уже пожилого отморозка и провели его «гражданский арест».

Ребята рассказали, что состоят в гражданской организации «Автопатруль Майдан» и совершали пешее патрулирование района, когда увидели, как мужчина напал на женщину, что-то сорвал с ее шеи и пытался убежать.

Позже его приняли подъехавшие на вызов полицейские.

Выяснилось, что у пострадавшей женщины были проблемы со слухом и речью. Сам же нападавший оказался гражданином другого государства, хотя утверждает, что более сорока лет живет в Украине.

Как писала «Фраза», на Киевщине грабители с игрушечным автоматом отобрали у фермера двух индеек.

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