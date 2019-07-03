На одесские пляжи заплыли опасные скаты

В Одессе заметили опасных скатов-хвостоколов. Как выяснили журналисты «Фразы», сразу четырех непрошеных гостей сняли на пляже «Дельфин».

Как выяснили журналисты «Фразы», видео опубликовал в «Фейсбуке» один из отдыхающих – ученый Юрий Караванский.

Как цитирует его РБК-Украина, «скаты-хвостоколы опасны, если их попытаться взять в руки или неосторожно наступить, когда они отдыхают».

Отмечается, что скаты заплыли сюда случайно. Их увидели в нескольких метрах от берега.

Автор видео сообщает, что «скаты очень пугливы и не будут сидеть среди купающихся людей. Утром пляжи пустые и молодняк, видимо, решил прогуляться». По его словам, «шума они не любят, поэтому вряд ли на него можно наткнуться днем на оживленном пляже».

Также отмечается, что «в случае попадания в организм человека яда после такого ранения, возможно появление судороги, может остановиться дыхание, пострадавший может потерять сознание, и вплоть до летального исхода».

Как писала «Фраза», морские блохи покусали ребенка в Азовском море.

Сообщалось, что ширина пляжей на Азовском море стремительно сокращается.