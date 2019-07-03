Трюдо назвал Зеленского «храбрым и амбициозным» выбором украинцев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился в Торонто с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», Киеву пообещали полную поддержку.

В частности, комментируя избрание Владимира Зеленского, Джастин Трюдо заявил, что украинцы «послали очень ясный сигнал не только своим политическим лидерам, но и всему миру: они одобрили значительные перемены более храбро и амбициозно, чем когда бы то ни было».

При этом лидер Канады пообещал полную поддержку Украине: «Канада всегда будет защищать суверенитет Украины, и мы будем осуждать российскую агрессию и незаконную аннексию Крыма».

Сам Владимир Зеленский назвал встречу «конструктивной и дружеской».

Он сказал: «Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. Мы заставим Россию остановить эскалацию, обеспечить полное прекращение огня, разведение сил и освобождения всех наших пленных».

Как писала «Фраза», жена Зеленского опозорилась в Канаде, грубо нарушив дресс-код.