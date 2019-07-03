На окраине Киева произошло смертельное ДТП (18+)

Поздно вечером вторника, 2 июля, на перекрестке улицы Газопроводной и окружной дороги произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись машины ВАЗ 2101 и Skoda Octavia, в результате чего погиб случайный прохожий.

Как передает «Информатор», мужчина скончался на месте.

Очевидцы говорят, что автомобили «одновременно выехали на перекресток», после чего произошло столкновение. После удара Skoda вылетела с дороги в кювет, зацепив человека, который переходил дорогу на зеленый свет.

Сам водитель тоже тяжело пострадал и был госпитализирован.

Как писала «Фраза», в Киеве двух девушек сбили на пешеходном переходе – водитель пытался сбежать.