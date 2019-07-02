В Киеве рецидивист жестоко убил своего знакомого

В парке Кирилловский Гай (Шевченковский район столицы) убили человека. Как выяснили журналисты «Фразы», тут полиция нашла труп мужчины.

Как передает пресс-служба полиции Киева, выяснилось, что убийца – знакомый погибшего. Между ними возникла ссора, после чего один мужчина забил другого до смерти.

Убийца – 28-летний житель Бердичева. Он задержан. Ранее его судили за вымогательство и грабеж. Теперь ему светит 15 лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Киеве утонул молодой мужчина.

Ранее под Киевом горе-мать выбросила труп сына на помойку.