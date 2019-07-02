Стали известны подробности взрыва на Днепропетровщине: дети находятся в тяжелом состоянии

В понедельник, 1 июля, в селе Пашена Балка Днепропетровской области прогремел взрыв, в котором пострадали дети. Как выяснили журналисты «Фразы», стали известны подробности трагедии.

Как передает «Информатор», всего в областную детскую клиническую больницу госпитализировали пятерых детей, двое из них находятся в реанимации.

Один из ребят поведал, что «проезжал мимо на велосипеде и краем глаза в руках у самого старшего из компании увидел неизвестный предмет, похожий на мину».

После этого прогремел взрыв.

Дети получили осколочные ранения.

Взрывотехники, в свою очередь, говорят, что «взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п». Взрыв прогремел в тридцати метрах от детской площадки и магазина.

Как писала «Фраза», взрыв прогремел в Днепропетровской области: пострадали дети.