Суровая московская уборщица отбила атаку белого медведя… веником

Курьезный инцидент произошел в Московском зоопарке. Как выяснили журналисты «Фразы», тут одна из сотрудниц отбила атаку белого медведя веником и совком.

ЧП произошло еще 28 июня, но кадры с камеры видеонаблюдения появились лишь сейчас.

Видно, что две женщины проводили уборку в вольере. Когда одна из них отошла, туда выскочил белый медведь, который подбежал к уборщице. Та не растерялась и отогнала зверя.

Мишка был вынужден убраться восвояси.

Как писала «Фраза», сотни людей в Москве были заблокированы в тоннеле метро.

Ранее в России разгромили редакцию известного журнала.