В Киеве машина врезалась в маршрутку с людьми

Вечером понедельника, 1 июля, в Киеве на бульваре Перова, 48 в Днепровском районе Киева произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль Hyundai врезался в маршрутку «Богдан».

Как передает «Информатор», маршрутка №600 ехала с пассажирами в сторону Троещины. Столкновение произошло после того, как она выехала с остановки.

В результате аварии пострадали три человека: это две пассажирки маршрутки, на которых упали стекла, и водитель Hyundai.

Отмечается, что после столкновения машина загорелась, но ее потушили прохожие.

Как писала «Фраза», в Киеве двух девушек сбили на пешеходном переходе – водитель пытался сбежать.