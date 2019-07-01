На севере Кипра с неба упало что-то странное: появилось видео

Ночью понедельника, 1 июля, на севере Кипра (территория подконтрольная Турции) произошло несколько мощных взрывов. Как выяснили журналисты «Фразы», версии ЧП разнятся.

Очевидцы говорят, что тут могли упасть ракеты, выпущенные во время израильской атаки на Сирию, несмотря на то, что до места удара – около трехсот километров.

Не исключено также, что упал израильский беспилотник.

Инцидент произошел в районе Пентадактилос.

Уже появилось видео с места ЧП, на котором видно, как горят неопознанные обломки.

По предварительным данным никто не пострадал.

Как писала «Фраза», ночью израильская авиация атаковала сирийские города – погибли мирные жители.