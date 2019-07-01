Израильская авиация атаковала сирийские города – погибли мирные жители

Израильская авиация в ночь на понедельник, 1 июля, вторглась в Сирию, нанеся удар по двум городам – Дамаску и Хомсу. Как выяснили журналисты «Фразы», есть жертвы среди мирных жителей.

Власти Сирии сообщают как минимум о четырех погибших. Более двадцати человек получили ранения.

Израиль утверждает, что атаковал позиции военных САР. Удар был нанесен из воздушного пространства Ливана.

Всего в налете участвовали более десятка самолетов.

ПВО Сирии удалось частично отбить нападение на Дамаск.

Как писала «Фраза», в начале лета Израиль ударил ракетами по Сирии.