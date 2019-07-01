Пресс-секретаря Трампа едва не затоптали в КНДР

Пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм серьезно помяли в КНДР. Как выяснили журналисты «Фразы», она получила ушибы.

Как передают американские СМИ, инцидент произошел после того, как президент США Дональд Трамп приехал в демилитаризованную зону, а Ким Чен Ын пригласил его на территорию Северной Корее.

Первый визит американского лидера в КНДР вызвал небывалый ажиотаж, а Стефани Гришэм едва не затоптали местные журналисты и представители охраны, на пути которых она оказалась.

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Как писала «Фраза», россияне решили накормить Ким Чен Ына борщом.

Ранее для Ким Чен Ына в России исполнили украинские песни.