Убийство Даши Лукьяненко: родных изверга проверили на детекторе лжи

Родители и брат Николая Тарасова, которого обоснованно подозревают в убийстве 11-летней жительницы Ивановки Даши Лукьяненко, прошли тестирование на полиграфе. Как выяснили журналисты «Фразы», подробности проверки были озвучены в эфире программы «Говорит Украина» на канале «Украина».

По словам эксперта, проводившего тестирование, брат и отец подозреваемого не знали и не догадывались о том, что именно Николай совершил убийство.

В свою очередь, мать подозреваемого проходила тестирование целых три раза. Во время ответов на вопросы она заметно нервничала, что могло указывать на то, что она скрывает правду.

Эксперт полагает, что мать Тарасова просто подозревала сына в совершении убийства.

Запись телепередачи доступна к просмотру на видеохостинге Youtube. Подробности тестирования на полиграфе озвучиваются с 47 минуты.

Как писала «Фраза», в Ивановском районе Одесской области сотни людей искали 11-летнюю Дарью Лукьяненко. 13 июня девочка пошла на занятия танцевального кружка в Ивановке, после чего бесследно исчезла.

Позднее в полиции озвучили жуткие подробности убийства 11-летней Даши Лукьяненко.