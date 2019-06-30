В Киеве на Лесном заметили странную «девушку-зомби»

В одном из дворов на столичном Лесном массиве автолюбитель «встретился» с совершенно невменяемой киевлянкой. Как выяснили журналисты «Фразы», «девушку-зомби» удалось заснять на камеру мобильного телефона.

Как передает «Киев Оперативный», предположительно, неизвестная находилась под воздействием наркотиков или долгое время провела без сна.

На кадрах видно, что незнакомка идет с закрытыми глазами, натыкается на машину и, частично придя в себя, обходит ее.

«Зомби апокалипсис на лесном», ‒ сказано в описании к видео.

Как писала «Фраза», Илон Маск показал штуковину, которая спасет от зомби-апокалипсиса.

Ранее сообщалось, что человечеству грозит зомби-апокалипсис из-за опасного вируса.