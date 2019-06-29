В Донецке по случаю Дня Конституции подняли украинский флаг

В пятницу, 28 июня, по случаю Дня Конституции в центре оккупированного Донецка был поднят украинский флаг. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет «Обозреватель», ссылаясь на видео в соцсетях.

По данным издания, информацию о поднятии неизвестными патриотами желто-голубого флага в районе пересечения улиц Артема и Богдана подтвердил популярный блогер Денис Казанский.

«Неизвестные патриоты поздравили Донецк с Днем Конституции. Украинский флаг вывесили на заброшенном здании гостиницы в центре. Состояние гостиницы тоже неплохо характеризует положение дел в ОРДЛО. Раньше хоть баннером закрывали, теперь висят какие-то адские лохмотья, как на Гаити», ‒ написал он.

Как писала «Фраза», в Донецке ученики одного из лицеев затравили преподавателя, который назвал бандитов «ДНР» бандитами.

Ранее сообщалось, что во время погони в Донецке взорвалась граната. Погибла жительница Киева, приехавшая на похороны дедушки.