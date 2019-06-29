В Киеве кавказцы устроили драку со стрельбой, а потом катались по ночному городу с двумя «Наташами»

В ночь с 28 на 29 июня в Оболонском районе Киева произошла драка со стрельбой. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь в ресторане «Каспий» агрессивный кавказец вступил в конфликт с посетителями, после чего вызвал вооруженную «группу поддержки».

Как передает «Информатор», изначально драка произошла на танцполе заведения, во время которой кавказец достал нож и стал угрожать своему оппоненту. Посетителям заведения удалось повалить его на пол и вывести из ресторана.

Однако, уже через 15 минут «оскорбленный» кавказец вернулся с четырьмя товарищами, которые ворвались в ресторан и стали «задувать» посетителей газом из баллончиков, а одному мужчине прострелили ногу.

После этого «дети гор» погрузились в черный Seat и скрылись.

Сообщается, что авто злоумышленников удалось задержать спустя несколько часов в Днепровском районе столицы. В салоне также находилось две девушки славянской внешности, у которых патрульные обнаружили вещества, похожие на наркотики.

Подозреваемых заковали в наручники. По имеющейся информации, данные лица могут быть причастны к нескольким разбоям, в том числе на территории Гидропарка. Всех задержанных доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Как писала «Фраза», в Днепре толпа молодчиков в балаклавах устроила стрельбу: десятки задержанных.

Ранее в Киеве кавказцы обстреляли плавучий ресторан.