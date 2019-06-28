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Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось

Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось

В субботу, 28 июня в японском городе Осака в рамках саммита Большой двадцатки G20 прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая длилась полтора часа. Как выяснили журналисты «Фразы», переговоры президентов состоялись с участием делегаций двух стран.

Как передает «Страна», встреча в Осаке началась в 08-00 по киевскому времени. Участниками переговоров были также дочь американского президента Иванка Трамп, его зять Джаред Кушнер, госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон и глава Минфина Стив Мнучин. Российскую делегацию представляли помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов.

Сообщается, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и в Украине. А также, что «оба лидера согласились, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам и интересам всего мира».

Отмечается, что во время беседы было довольно шумно. Президент США даже сравнил переговоры с церемонией вручения примии «Оскар». По его словам, на встрече журналисты, нарушая протокол, выкрикивали вопросы и громко вели прямые трансляции со своих гаджетов. Гул мешал лидерам РФ и США слышать друг друга.

«Как на премии Оскара. Очень глупо», ‒ сказал Трамп, обращаясь к Путину.

Кроме того, в самом начале беседы глава Белого дома пошутил о российском вмешательстве в американские выборы. Он услышал слова о вмешательстве России в выборы в 2020 году от одного из присутствовавших на встрече американских журналистов.

«Не вмешивайся в выборы», ‒ с улыбкой сказал после этого Трамп Путину, пригрозив ему пальцем.

Как писала «Фраза», после сексуального скандала Трамп улетел в Японию, забыв жену.

Ранее Трамп подтвердил встречу с Путиным, заявив, что хочет «поладить с Россией».

Тэги: Япония, общество, Владимир Путин, мир, переговоры, Дональд Трамп, президент России, международные отношения, G20, Большая двадцатка, Президент США

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