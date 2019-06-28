Бывший мэр Конотопа Семенихин рассказал, кто стоит за его избиением

Пострадавший в результате нападения неизвестных экс-мэр Конотопа Артем Семенихин озвучил имя предполагаемого заказчика резонансного преступления. Как выяснили журналисты «Фразы», свой монолог он записал прямо в палате Киевского института нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова.

Как передает «Страна», Семенихин отметил, что покушение на него было совершено как раз после того, как он вернулся из Киева, куда ездил подавать документы для участия в парламентских выборах по 160-му одномандатному избирательному округу.

По его словам, к избиению причастен народный депутат 7-го созыва (выборы 2014 года) по этому округу Игорь Молоток, который снова баллотируется в Верховную Раду Украины и люди которого, якобы, и совершили покушение на убийство.

Семенихин также не упустил возможность поагитировать «за самого себя» и призвал избирателей 160-го округа не дать Молотку ни единого голоса.

Как писала «Фраза», на Сумщине жестоко избили бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области в городе Лубны произошло ДТП, в котором пострадала редактор областного еженедельника «Наша спільна справа» Анастасия Ляшенко. Она является кандидатом в народные депутаты Украины по мажоритарному избирательному округу № 148.