Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб

В пятницу, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по случаю Дня Конституции. Как выяснили журналисты «Фразы», поздравительный ролик был выложен на официальной странице главы государства в Facebook.

Как отметил Зеленский, Конституция ‒ это книга, которую должен прочитать каждый украинец, а государственный праздник в ее честь ‒ не просто очередной выходной.

«Давайте все себе пообещаем знать нашу Конституцию, а главное ‒ придерживаться (ее положений ‒ ред.) и уважать», ‒ сказал «Зе» и предложил всем желающим принять участие в флешмобе #мояулюбленастаття ‒ записать короткое видео, в котором процитировать одну из статей Основного закона.

Сам президент процитировал статью 3 Конституции, согласно которой человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Как писала «Фраза», Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой сразу на двух языках.