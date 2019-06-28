Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб

Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб

В пятницу, 28 июня, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по случаю Дня Конституции. Как выяснили журналисты «Фразы», поздравительный ролик был выложен на официальной странице главы государства в Facebook.

Как отметил Зеленский, Конституция ‒ это книга, которую должен прочитать каждый украинец, а государственный праздник в ее честь ‒ не просто очередной выходной.

«Давайте все себе пообещаем знать нашу Конституцию, а главное ‒ придерживаться (ее положений ‒ ред.) и уважать», ‒ сказал «Зе» и предложил всем желающим принять участие в флешмобе #мояулюбленастаття ‒ записать короткое видео, в котором процитировать одну из статей Основного закона.

Сам президент процитировал статью 3 Конституции, согласно которой человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Как писала «Фраза», Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой сразу на двух языках.

Тэги: общество, Facebook, политика, украинцы, видео, поздравление, День Конституции, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.06.19 09:10

Наземные дроны: украинский путь

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

24.06.19 11:02

Андрей Шахов: Победа наших ребят на чемпионате мира откроет глаза некоторым тренерам

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
27.06.19 09:02

Приколы нашего Квартала: успехи Зе! за первый месяц президентства

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Мир на Донбассе — что сейчас происходит в Станице Луганской и почему это может стать концом войны
27.06.19 13:16

Мир на Донбассе — что сейчас происходит в Станице Луганской и почему это может стать концом войны

Автор: Андрей Хрусталев, «Вести»

Выбор редакции
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
Политическое самоубийство Шария
Политическое самоубийство Шария
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Сто долларов: банковский «сервис» по-киевски
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб

Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб
28.06.19 11:53
807
Последние новости
28.06.19 16:35

Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось
28.06.19 15:06

На Донбассе мужчина застрелился прямо в отделении полиции
28.06.19 13:32

Бывший мэр Конотопа Семенихин рассказал, кто стоит за его избиением
28.06.19 11:53

Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб
28.06.19 10:25

«Вася, я заснял!» Появилось видео, как сильный ветер сорвал кровлю на Виноградаре
27.06.19 21:30

Под Киевом из-за непогоды погиб человек
27.06.19 20:55

Зеленский одарил высокой должностью генерала-орденоносца
Фото и Видео
Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось
Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось
Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось
Трамп встретился с Путиным на саммите G20. Без шуток не обошлось
Бывший мэр Конотопа Семенихин рассказал, кто стоит за его избиением
Бывший мэр Конотопа Семенихин рассказал, кто стоит за его избиением
Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб
Зеленский поздравил народ с Днем Конституции и запустил всеукраинский флешмоб
«Вася, я заснял!» Появилось видео, как сильный ветер сорвал кровлю на Виноградаре
«Вася, я заснял!» Появилось видео, как сильный ветер сорвал кровлю на Виноградаре
На Киевщине покусали патрульного полицейского
На Киевщине покусали патрульного полицейского
Пассажир снял аварийную посадку Ан-24 в Бурятии
Пассажир снял аварийную посадку Ан-24 в Бурятии
Скоро в Киеве стартует «Неделя швейцарского кино»
Скоро в Киеве стартует «Неделя швейцарского кино»
Под Киевом определили победителей фестиваля конных боевых искусств «Скифы»
Под Киевом определили победителей фестиваля конных боевых искусств «Скифы»
В Киеве упавшее дерево травмировало женщину
В Киеве упавшее дерево травмировало женщину
После сексуального скандала Трамп улетел в Японию, забыв жену
После сексуального скандала Трамп улетел в Японию, забыв жену
fraza.ua
Новости блогосферы
27.06.19 15:53

Порошенко жил на коврике в приемной у Януковича
16.06.19 17:53

Неуважаемые Юраши, земля под вашими ногами гореть будет!
16.06.19 12:21

Президентский сайт до сих пор контролируют люди Порошенко
16.06.19 11:59

Мечтающий стать депутатом от команды Зе, Святослав Юраш соврал о своей жене-сатанистке

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.