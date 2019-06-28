«Вася, я заснял!» Появилось видео, как сильный ветер сорвал кровлю на Виноградаре

В соцсетях появилось видео, как во время непогоды 27 июня в киевском спальном районе Виноградарь сорвало крышу одного из зданий. Как выяснили журналисты «Фразы», уникальные кадры обнародованы на странице сообщества «Киев Оперативный».

«Во время съемок ливня нашему читателю удалась заснять оторвавшийся момент летучей крыши. Киев, Виноградарь», ‒ сказано в описании к видео.

В свою очередь, в комментариях к ролику не все киевляне разделили восторг очевидца, снявшего инцидент.

«Главное что заснял... первая мысль. А не то что , кто-то пострадал из-за этой ситуации. Очень обидно что такое поколение «Вась», ‒ пишет Аленка Гаскевич.

«Таким листом металла может сильно порезать. Надеюсь никто не пострадал», ‒ отмечает пользователь Андрей Подгорнов.

Как писала «Фраза», в четверг, 27 июня, на Киев обрушилась аномальная буря. В столице был объявлен второй, оранжевый уровень опасности.

Позднее стало известно, что сильный ливень и шквалистый ветер, которые обрушились на Киев и прилегающие районы, привели к человеческим жертвам.