На Киевщине покусали патрульного полицейского

В среду вечером, 26 июня, в городе Белая Церковь Киевской области произошел инцидент, в результате которого пострадал сотрудник патрульной полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь неадекватный водитель укусил стража порядка.

Как передает пресс-служба патрульной полиции, приблизительно в 22 часа патрульные заметили на улице Киевской мотороллер марки Honda DIO, который двигался без включенного света фар в темное время суток, чем нарушал ПДД.

Патрульные поехали за скутером и остановили его во дворе жилого дома, обнаружив, что водитель и пассажирка транспортного средства ехали без шлемов, что тоже является нарушением правил дорожного движения. Во время общения с водителем выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения.

Водителю предложили подойти к служебному авто патрульных для проверки его данных и оформления административных материалов, на что он категорически отказался. Затем нарушителю объяснили, что для того, чтобы установить личность водителя, он будет доставлен в отделение полиции.

«Нарушитель стал оказывать сопротивление и не выполнял законное требование сотрудников полиции, кричал, неадекватно себя вел, хватал полицейского за форменную одежду и укусил за кисть правой руки чем нанес патрульному телесные повреждения», ‒ сказано в сообщении пресс-службы.

Как писала «Фраза», в райотделе столичной полиции дебошир покусал полицейского и пытался отобрать у него оружие.

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