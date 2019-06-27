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Скоро в Киеве стартует «Неделя швейцарского кино»

Скоро в Киеве стартует «Неделя швейцарского кино»

С 4 по 7 июля в столичном кинотеатре «Жовтень» пройдет третий фестиваль «Неделя швейцарского кино», на котором будут представлены 4 актуальные картины последних лет, отобранные на европейских фестивалях. Как выяснили журналисты «Фразы», все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

В последний момент фестиваль, организованный Посольством Швейцарии в Украине, был перенесен из заблокированного кинотеатра «Киев», который остается закрытым.

Фестиваль откроет мелодрама «Мечта Катрины». Главная героиня ленты режиссеров Дарио и Мирко Бишофбергеров хочет иметь детей, но ее муж погибает в автокатастрофе, однако благодаря пересадке головы он возвращается другим человеком. На международном кинофестивале в Дублине «Мечта Катрины» была отмечена за лучшую операторскую работу. Открытие фестиваля состоится 4 июля в 19:15.

Швейцарско-немецкая драма «Невинный» Симона Жакме была впервые показана в рамках конкурсной программы международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где претендовала на Гран-при, и была отмечена премией Swiss Film Prize за лучшую женскую роль. В центре сюжета — женщина, которая в равной мере предана семье, ревностным христианам-традиционалистам, и своей исследовательской работе. Встреча с бывшим любовником ставит под сомнение ее чувства, образ жизни, а впоследствии и веру. Показ запланирован на 5 июля, 19:00.

Драма «Ветер перемен» со звездой французского кино Мелани Тьерри в главной роли, удостоена премии Variety Piazza Grande Award международного кинофестиваля в Локарно. Сюжет фильма построен вокруг молодой пары, которая убегает от суеты города в отдаленный альпийский уголок. Но в их счастливую и размеренную жизнь вторгается инженер, приехавший для установки ветряной турбины. Специальным событием в рамках показа станет лекция об энергоэффективности в повседневной жизни, мероприятие состоится 6 июля в 18:55.

Также в программе зрителей ждет лента совместного производства Швейцарии и Италии, драма «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер. В свое время она была отмечена премией за лучший сценарий Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о дружбе простодушного деревенского дурачка Лазаря и избалованного аристократа Танкреди. Показ состоится 7 июля в 18:55.

Фильмы программы касаются важных и сложных вызовов для украинского и швейцарского обществ. Наука и прогресс для «светлого будущего»? Возобновляемые источники энергии для решения проблемы изменения климата? Швейцария надеется с помощью этой программы сделать свой вклад в нынешнюю дискуссию в Украине и рассматривает ее как дополнение к швейцарской стратегии сотрудничества для Украины.

Осенью активисты и руководители киноклубов смогут провести показы фильмов фестиваля швейцарского кино в своем городе в рамках проекта «Киноклуб. Всеукраинская сеть», для этого нужно будет подать заявку на сайте.

 

Тэги: Киев, кино, культура

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