В Киеве упавшее дерево травмировало женщину

Сегодня, 27 июня, в Киеве на Лесном проспекте, 29 упавшее во время порыва ветра дерево придавило женщину. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадавшая получила травму головы.

«Информатор» пишет, что женщина стояла между двумя деревьями во время непогоды. В какой-то момент дерево упало и придавило женщину. Кроме этого, дерево зацепило автомобиль ВАЗ-2107.

Лишь с помощью бензопил спасатели разрезали дерево, чтобы освободить тротуар и дорогу. Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 27 июня, на Киев обрушилась аномальная буря.