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Жители Кременчуга проучили сторонника «русского мира», который разгуливал в футболке с надписью «Крым – Россия»

Жители Кременчуга проучили сторонника «русского мира», который разгуливал в футболке с надписью «Крым – Россия»

В Полтавской области в городе Кременчуг проучили поклонника так называемого «русского мира», который разгуливал по улицам города в футболке с надписью «Крым – Россия». Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео в Instagram выложил «Донецкий бандеровец».

«Местный покемон спокойно разгуливал в футболке «Крым-Россия». В конце видео видно, что футболку ему немножко «треснули», — говорится в подписи к видео.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале ноября 2017 года в одном из супермаркетов Харькова мужчине, демобилизовавшемуся из рядов Вооруженных сил Украины, в ответ на просьбу обслуживать на украинском языке посоветовали подождать российских танков и заявили, что Харьков — это Россия.

В конце августа 2018 года на Днепропетровщине сторонница «русского мира» устроила скандал в маршрутке из-за украинского языка.

Тэги: общество, Кременчуг, Русский мир, Полтава, Полтавская область, новости Украины

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