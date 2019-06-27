После сексуального скандала Трамп улетел в Японию, забыв жену

Американский лидер Дональд Трамп прибыл в японскую Осаку на саммит G20 без своей жены Мелании. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это на фоне недавнего сексуального скандала.

Компанию президенту США в Японии составит его дочь Иванка.

У самолета Дональда Трампа встретил глава МИД Японии Таро Коно.

Ранее Мелания Трамп присутствовала при визитах мужа на саммиты большой двадцатки.

Как писала «Фраза», Трамп вляпался в сексуальный скандал.

Ранее стало известно, когда и где встретятся Путин и Трамп.