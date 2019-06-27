Сильный ливень подтопил Киев: появилось видео

Сильный ливень, обрушившийся днем четверга, 27 июня, на Киев, подтопил город. Как выяснили журналисты «Фразы», в некоторых районах выпал град.
Осадки в столице и области ожидаются как минимум до конца завтрашнего дня.
Гидрометцентр сообщает, что в Киеве объявлен второй, оранжевый уровень опасности.
В городе ожидается швальный ветер.
Людей просят без надобности не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом.
Как писала «Фраза», на Киев обрушилась аномальная буря.
Ранее синоптики рассказали о похолодании по всей Украине.