На Волыни сорвавшийся с цепи пес искусал маленькую девочку

В Волынской области в селе Змиинец произошло ЧП: пес, сорвавшийся с цепи, искусал 8-летнюю девочку Юлю. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате ребенок получил рваные раны на лице и руках, которые пришлось зашивать в больнице.

По словам соседки пострадавшей девочки, с семьей которой гуляла Юля, собака бросилась на ребенка внезапно, не тронув взрослых, сообщает UA:Волынь.

Хозяева животного даже не извинились перед девочкой и ее родными. Впрочем, они якобы пообещали выплатить семье пострадавшей компенсацию, поэтому заявление в полицию никто писать не стал.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года в Ирпене стаффордширский терьер отгрыз матери своего хозяина кисти рук.

В начале июля в Николаеве бродячий пес набросился на ребенка и покусал его за лицо.

13 июля 2018 года, на улице Елены Телиги бойцовый пес напал на людей.

14 января 2019 года в Голосеевском районе Киева американский стаффордширский терьер напал на двух женщин.

В середине января 2019 год в Бердянске бродячая собака покусала 17-летнюю девушку.

В феврале 2019 года в Кировоградской области в городе Кропивницкий стая собак напала на 10-летнего мальчика, который шел в школу.

В конце марта в Днепре стая бездомных собак напала на женщину. В результате нападения она сломала руку и позвоночник.

На днях в Киевской области в городе Васильков собака бойцовской породы набросилась на пожилую женщину. Пес был привязан, но сумел сорваться с привязи и выскочить на улицу.