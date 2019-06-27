Меркель вновь «кинуло в дрожь»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо на публике. Как выяснили журналисты «Фразы», 64-летнего политика «кинуло в дрожь» на встрече немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Сама Ангела Меркель говорит, что с ней все в порядке. Она отрицает слухи о тяжелой болезни и не собирается менять свой рабочий график.

Ее представитель также отметил: «Все идет согласно плану. Канцлер чувствует себя хорошо».

Ранее 18 января Ангеле Меркель стало плохо во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Как писала «Фраза», Меркель рассказала, почему ей стало плохо рядом с Зеленским.