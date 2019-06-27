Ночью в Киеве сбили пешехода – он погиб (18+)

Ночью четверга, 27 июня, в Киеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на Дарницком шоссе насмерть сбили мужчину.

Как передает «Информатор», тот хотел перебежать дорогу, не дойдя до надземного перехода, и попал под колеса автомобиля Honda, который ехал в средней полосе.

Погибшему, по данным полиции, около 45 лет. Он умер на месте аварии.

Отмечается также, что на данном участке дороги – плохое освежение.

Сам водитель находился в шоковом состоянии.

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