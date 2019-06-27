На складах под Киевом вспыхнул гигантский пожар

Вечером среды, 26 июня, в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошло огненное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», пожар вспыхнул на складах с секонд-хэндом.

Как передает «Информатор», пламя локализировали через два часа.

Местные жители говорят, что перед началом пожара слышали громкий хлопок, похожий на взрыв, после чего огонь начал быстро распространяться.

Не исключено, что это был поджог.

Площадь пожара составила две тысяч квадратов.

О пострадавших не сообщается.

Как писала «Фраза», появилось видео, как в Киеве группа молодчиков в балаклавах подожгла маршрутки.