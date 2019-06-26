В сеть попало видео крупного ДТП на Одесской трассе

В сети появилось видео крупной аварии, которая произошла 26 июня на 66-м километре трассы Киев ‒ Одесса. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент был зафиксирован на видеорегистратор одного из участников дорожного движения.

Как передает «Киев Оперативный», по предварительным данным, виновником ДТП является водитель BMW X3, который, выезжая на трассу со второстепенной дороги, не пропустил грузовик Renault Magnum 480.

В результате столкновения фура опрокинулась и перегородила всю проезжую часть. По информации областной полиции, водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован.

Как писала «Фраза», под Киевом эпично перевернулась фура.

Ранее под Киевом произошло огненное ДТП: BMW на огромной скорости влетел в фуру.