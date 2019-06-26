В Киеве у злостного неплательщика алиментов отобрали яхту

Государственные исполнители Святошинского районного отдела государственной исполнительной службы города Киева наложили арест на яхту мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина оказался злостным неплательщиком алиментов — он задолжал сыну почти 190 тысяч гривен алиментов.

Чтобы погасить долг, государственные исполнители описали самоходную парусную яхту, принадлежащую мужчине, и намерены выставить судно на торги, сообщает телеканал «Киев».

На деньги, полученные от продажи яхты, и планируют погасить долг.

Как сообщала «Фраза», 7 июня 2017 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон об увеличении минимального размера алиментов на ребенка с 30% до 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

22 июня 2017 года в Украине были изменены правила уплаты алиментов.

В ноябре 2017 года Министерство юстиции Украины предложило Верховной Раде на законодательном уровне ужесточить ответственность злостным неплательщикам алиментов.

6 декабря в Херсонской области работники исполнительной службы провели ряд рейдов по адресам злостных неплательщиков алиментов. Как заявил начальник областного управления юстиции Константин Хутковский, «как показывает практика, те люди, которым ограничен выезд за границу, сегодня на 100% погасили свою задолженность».

7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов». Документ позволяет сурово наказывать должников, которые не платят алименты более полугода.

4 января 2018 года появилась информация о том, что Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины усиливающий ответственность родителей за неуплату алиментов на содержание малолетних детей.

10 января стало известно, что у подписанного президентом закона, ужесточающего меры против неплательщиков алиментов, появились первые жертвы.

По состоянию на 23 февраля Государственные исполнители запретили выезжать за границу 25 тысячам неплательщиков алиментов. Также было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами.

В начале апреля 2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей.

Тогда же готовился новый пакет законопроектов, согласно которому предлагалось значительно повысить сумму штрафов для должников по алиментам. А злостным неплательщикам также хотели запретить занимать руководящие должности на госслужбе.