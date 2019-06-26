В столичном Голосеевском монастыре приглашают в училище новых студентов

В Духовно-профессиональном училище имени преподобного Иоанна Дамаскина, которое действует при столичном Свято-Покровском Голосеевском монастыре, объявили набор абитуриентов. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Голосеевского монастыря, абитуриентами могут стать парни после 7 и 8 класса, а также парни и девушки после 9 и 11 класса.

«Приглашаем ребят православного вероисповедания присоединиться к нашей семье, получить полное среднее образование и получить профессиональную специальность. Рады вас встретить в стенах нашего училища», - отмечают в монастыре.

Парней в училище будут готовить по специальностям: художник-иконописец; столяр, станочник деревообрабатывающих станков; производитель художественных изделий из дерева, станочник деревообрабатывающих станков; повар, кондитер, пекарь; портной, закройщик; регент, псаломщик.

Девушек будут обучать по специальностям: художник-иконописец; повар, кондитер, пекарь; портной, закройщик; регент, псаломщик.

Одновременно с освоением профессионального мастерства, дети будут учиться в 10-11 классах школы 2-3 ступеней №319 города Киева, где получат аттестат о полном общем среднем образовании. До 9 класса включительно дети обучаются только по школьной программе.

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