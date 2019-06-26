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Адская жара в Европе до конца недели может убить тысячи людей

Адская жара в Европе до конца недели может убить тысячи людей

В ближайшие дни Европа столкнется с мощной тепловой волной, которой континент еще никогда не видел за свою историю. Как выяснили журналисты «Фразы», температурные рекорды будут наблюдаться  во многих странах.

По информации издания Washington Post, пик тепловой волны придется на период со среды до пятницы. При этом в части Европы - от Испании до Польши – температура будет на 11-17 градусов по Цельсию выше нормы.

На значительной части континента будет очень жарко - около 35-40 градусов. А кое-где может быть еще жарче. Особенно это касается городов, где асфальт и бетон ухудшают ситуацию.

Самые высокие температуры в Европе, вероятно, будут наблюдаться в западной и центральной части континента. Мощнейший тепловой удар почувствуют Испания и Франция, где температура будет выше 40 градусов по Цельсию в течение трех дней.

Такие ранние тепловые волны особенно опасны для жизни, ведь люди еще не успели привыкнуть к высоким температурам. Чаще всего жертвами недомогания из-за перегрева становятся пожилые люди, бездомные и те, у кого нет доступа к кондиционеру.

Как отметил климатолог из Потсдамского университета Стефан Рахмсторф, тепловые волны – это тихий убийца. По его словам, европейская тепловая волна в 2003 году повлекла 70 тысяч смертей. В прошлом году жаркое лето в Германии закончилось минимум тысячей погибших. Поэтому он не исключает, что нынешним летом жертв будет еще больше.

Ранее «Фраза» сообщала, что во второй половине этой недели в Украине резко похолодает. По всей территории страны ожидаются дожди с грозами.

Напомним, что ученые объяснили, почему в мире стало так жарко.

Также сообщалось, что ученые пугают человечество стремительным ростом смертности от жары.

Тэги: общество, Европа, погода, мир, жара

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