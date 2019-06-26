Украинский учёный: исследование армянских документов должно стать одной из прерогатив современной истории

Заместитель гендиректора национального заповедника «София Киевская» Вячеслав Корниенко в интервью для AnalitikaUA.net отметил перспективы украинско-армянского научного сотрудничества. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам учёного, многовековое присутствие армян в Украине обусловила большой объём материалов в архивах обеих стран, открывающих перспективы для изучения как истории Армении, так и Украины.

Учёный рассказал о тесной связи армян с заповедником «София Киевская», которая в 16 веке приобрела уникальный смысл, когда армянский храм на Подоле после пожара был разрушен и службы проводились в главной святыне Киева. «Всем известно, что на стенах Софии Киевской сохранились десятки уникальных армянских надписей, — отметил Вячеслав Корниенко. — «Но если покопаться поглубже, можно обнаружить армянские мотивы даже в резных и живописных орнаментах Софийского собора. Думаю, что среди мастеров, прибывших из Константинополя для декорирования церкви, могли быть армяне, или мастера, которые учились у армян».

Интересно то, что одной из основательниц храма была армянка Анна Византийская — жена Владимира Великого. Об этом заявил Вячеслав Корниенко и привел пример фрески с изображениями царевны на стенах собора. По словам учёного, она сыграла важнейшую роль в истории Украины, будучи также одной из инициаторов крещения Руси. «Для большинства украинцев, увы, личность царевны малоизвестна», — подчеркнул историк, делая акцент на необходимости популяризации знаний об армянах Украины.

Учёный уверен, что научное сотрудничество будет обоюдно плодотворным, поскольку армянская колония, существовавшая в столице со времён Средневековья, является одной из древнейших в Украине. Согласно его словам, украинские архивы содержат кладезь неисследованных армянских документов, а в рукописях Матенадарана можно отыскать подробности об истории Украины. «Хочется пожелать, чтобы исследование армянских документов и введение их в научный оборот стало прерогативой современной исторической науки» — просуммировал заместитель гендиректора Софии.

Вячеслав Корниенко также рассказал о совместных мероприятиях с Союзом армян Украины и поделился впечатлениями об Армении, пожелав мира в обеим странам.

Напомним, 12 декабря 2018 года Союз армян Украины торжественно передал в экспозицию музея Софии Киевской важную национальную реликвию — хачкар, как символ многовековой дружбы армянского и украинского народов.

Как известно, Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна, стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации. Союз армян Украины уделяет особое внимание сферам науки, образования и культуры.