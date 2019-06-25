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В парламенте Грузии массово подрались депутаты. Разнимать их пришлось приставам

В парламенте Грузии массово подрались депутаты. Разнимать их пришлось приставам

В парламенте Грузии произошла массовая драка. Как выяснили журналисты «Фразы», вспыхнула она после дебатов с оппозицией.

Оппозиционеры требовали отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарии, а также освободить всех протестующих, задержанных после штурма парламента.

Депутаты из правящей партии «Грузинская мечта» их не послушались – началось побоище.

Разнимать дерущихся депутатов пришлось приставов.

Видео драки:

Как писала «Фраза», Порошенко захотел переименовать Грузию.

Ранее в Тбилиси под флагами Украины и США штурмовали парламент страны.

Тэги: мир, Грузия

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