Появилось видео спасения Владимира Кличко с горящей яхты в открытом море

Появилось видео, как спасательные службы Испании тушили яхту, на которой отдыхал легендарный украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко. Как выяснили журналисты «Фразы», его у себя в Twitter опубликовал сам спортсмен.

«Будьте осторожны с тем, что вы хотите: судьба восприняла мое желание „немного адреналина“ в буквальном смысле слова, и наша прогулка на лодке в воскресенье ночью закончилась пожаром. Семья и друзья были эвакуированы береговой охраной и пожарной спасательной командой. Не беспокойтесь: у нас все хорошо», — написал Кличко.

Be careful what you wish for: fate took my wish for «some #adrenalin» a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song???? pic.twitter.com/sGN7xfG5JM — Klitschko (@Klitschko) 25 июня 2019 г.

Ранее «Фраза» сообщала, что легендарный украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко на отдыхе в Испании попал в ЧП, которое могло закончиться трагически. Береговая охрана спасла его вместе с семьей и друзьями с пылающей яхты в Средиземном море.