Появилось видео спасения Владимира Кличко с горящей яхты в открытом море

Появилось видео, как спасательные службы Испании тушили яхту, на которой отдыхал легендарный украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко. Как выяснили журналисты «Фразы», его у себя в Twitter опубликовал сам спортсмен.
«Будьте осторожны с тем, что вы хотите: судьба восприняла мое желание „немного адреналина“ в буквальном смысле слова, и наша прогулка на лодке в воскресенье ночью закончилась пожаром. Семья и друзья были эвакуированы береговой охраной и пожарной спасательной командой. Не беспокойтесь: у нас все хорошо», — написал Кличко.
Ранее «Фраза» сообщала, что легендарный украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко на отдыхе в Испании попал в ЧП, которое могло закончиться трагически. Береговая охрана спасла его вместе с семьей и друзьями с пылающей яхты в Средиземном море.