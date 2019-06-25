Во Франции «Боинг» врезался в здание аэропорта

Сегодня, 25 июня, во Франции в аэропорту Ниццы произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта сразу после приземления.
По информации The Daily Star, самолет левым крылом задел здание аэропорта, из-за чего пришлось задержать и отменить несколько рейсов.
По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.
Ранее «Фраза» сообщала, что 2 мая 2018 года в аэропорту «Киев» грузчики багажа на спецтранспорте врезались в самолет компании Ernest Airlines.
17 мая в аэропорту Праги на взлетной полосе столкнулись два пассажирских лайнера.