Во Франции «Боинг» врезался в здание аэропорта

Сегодня, 25 июня, во Франции в аэропорту Ниццы произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта сразу после приземления.

По информации The Daily Star, самолет левым крылом задел здание аэропорта, из-за чего пришлось задержать и отменить несколько рейсов.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Y a de la casse a l’aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions ???????? pic.twitter.com/21Fn0pgpzx — Bıggıe ????6️⃣⭐+????⚫???? (@Biileeeel) 24 июня 2019 г.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2 мая 2018 года в аэропорту «Киев» грузчики багажа на спецтранспорте врезались в самолет компании Ernest Airlines.

17 мая в аэропорту Праги на взлетной полосе столкнулись два пассажирских лайнера.