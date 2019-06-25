Британец установил новый рекорд скорости на тракторе

Британец Гай Мартин установил новый рекорд скорости на тракторе JCB Fastrac. Как выяснили журналисты «Фразы», он разогнал его до скорости 167 километров в час.

Его «транспортное средство» обладало 7,2-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью в тысячу лошадиных сил. Кроме этого, гонщик решил модернизировать свой аппарат, снизив его массу и улучшив аэродинамику.

Эксперимент прошел на аэродроме Элвингтон.

Прошлый рекорд, установленный в передаче Top Gear, составлял всего 140 километров в час.

Как писала «Фраза», в США к первому полету готовится секретный самолет-пуля.